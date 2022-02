Città Metropolitana di Napoli, Sommese (Azione): «Ufficialmente in campo con quasi 100 amministratori»

«Con profonda soddisfazione posso comunicarvi che la lista “Territori in azione” sarà presente alle elezioni metropolitane di Napoli, con il nostro simbolo, con i nostri valori, con i nostri amministratori. È stato un lavoro lungo e faticoso, ed è d’obbligo ringraziare i quasi 100 consiglieri comunali e sindaci della provincia che hanno sottoscritto la nostra lista con entusiasmo e con convinzione. Farlo a due giorni dal congresso fondativo di Azione significa mettere in pratica fin da subito quella che è la nostra idea di politica, radicata sui territori e che passa attraverso la valorizzazione degli amministratori locali. Saremo presenti alle elezioni amministrative ovunque avremo la capacità di offrire la migliore proposta politica. Da qui parte la nostra Azione e siamo convinti che saremo determinanti per il futuro del nostro territorio. Avanti in Azione».

Cosi il consigliere regionale e neo segretario campano di Azione, Giuseppe Sommese annuncia ufficialmente la partecipazione, con una lista autonoma. alla partita elettorale per il consiglio della città metropolitana di Napoli.

«Con un lavoro puntuale e attento, con la passione e l’entusiasmo che si sta muovendo – gli fa eco Francesca Scarpato, segretaria provinciale del partito capitanato da Carlo Calenda- intorno la neoeletta classe dirigente locale di Azione, con la caparbietà del segretario regionale e di tutta la segreteria metropolitana, oggi muoviamo un primo ma incredibile passo tutti insieme. È un grazie ai quasi 100 amministratori locali che hanno abbracciato il nostro progetto. E siamo sono all’inizio».