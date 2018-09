Martedì 25 Settembre 2018, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Metropolitana: il sindaco Luigi de Magistris comunica la nuova redistribuzione delle deleghe nello spirito del prosieguo della collaborazione istituzionale. «Nonostante i limiti imposti dalla legge Delrio - dice - che non consente di creare maggioranza ed opposizione, ma grazie al contributi di tutti i consiglieri prosegue la nostra azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici che ci siamo preposti. Infatti, con la nuova organizzazione che abbiamo approvato oggi, che vede la partecipazione quasi unanime del Consiglio Metropolitano, siamo certi di ottenere risultati ancora migliori di quelli raggiunti in questi anni».Ecco le nuove deleghe assegnate:Salvatore Pace: vice sindaco; tutela della fauna selvatica e delle aree protetteGiuseppe Cirillo: trasportiNicola Pirozzi: piano triennale lavori pubblici; sicurezza sui luoghi di lavoroGiuseppe Jossa: urbanisticaGiuseppe Tito: piano strategico; fondi comunitari e nazionali per le politiche di coesioneMichele Maddaloni: valorizzazione dei teatri; Grande Progetto Pompei; Parco Nazionale del VesuvioFelice Di Maiolo: protezione civile; Agenzia Area Nolana; Premio CimitileFrancesco Cascone: ambienteKatia Iorio: sport; giovani; pari opportunitàVincenzo Carbone: bilancio, finanza localeAntonio Caiazzo: patrimonioRosario Ragosta: informatizzazione ed agenda digitale; valorizzazione Lago PatriaRaffaele Lettieri: stazione unica appaltanteElena Coccia: attuazione dello statuto; regolamenti; relazioni con la Conferenza dei Sindaci; rete dei siti UNESCO; cura del patrimonio culturale; promozione dello sviluppo economico attraverso la cultura ed il turismo; beni comuniElpidio Capasso: controllo e razionalizzazione delle società partecipateFrancesco Iovino: personale; piccole e medie imprese; valorizzazione e promozione del marchio della città; smart cityDomenico Marrazzo: scuolaRaffaele Cacciapuoti: stradeCarmine Sgambati: polizia metropolitana; beni confiscatiPaolo Tozzi: sicurezza delle coste e dei costoni