Città della Scienza, serve un manager non le barricate contro la politica

Il primo ottobre, un gruppo di 24 scienziati e divulgatori scientifici, professori universitari, ricercatori, studiosi di elevato profilo, hanno pubblicato un appello per la Città della Scienza. Il testo del documento si legge sul sito scienzainrete e prende di mira la nomina, avvenuta lo scorso 18 settembre, del presidente e di due componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Gli scienziati contestano quella che ai loro occhi appare come una ingerenza indebita da parte della politica regionale, che ha imposto alla Fondazione Idis-Città della Scienza personalità che non possono accampare nessuna vera competenza nel campo della ricerca né, tanto meno, in quello altrettanto rilevante della comunicazione e della divulgazione della scienza. Sono invece tre politici, e tutti accomunati in questi anni da un elevato grado di nomadismo tra partiti, coalizioni, correnti. A rafforzare l'appello degli studiosi, il testo appare sotto un'immagine che non va troppo per il sottile. Un cielo corrusco, un'alba rosso sangue, due mani adunche e sullo sfondo gli edifici che simboleggiano il centro di via Coroglio. È la vecchia metafora delle mani sulla città, in una versione più horror che etico-politica, per la verità.I firmatari dell'appello chiedono le dimissioni del nuovo presidente (Riccardo Villari) e di tutto il consiglio di amministrazione nonché la sostituzione dei vertici della Fondazione con persone che abbiano una comprovata esperienza e analoga autorevolezza del fondatore e presidente uscente, il fisico Vittorio Silvestrini. Vogliono anche la nomina di un comitato scientifico, si legge sempre nell'appello, di altissimo profilo scientifico e di comprovata passione per la comunicazione pubblica della scienza.Il loro principale argomento è la scienza agli scienziati. Solo persone competenti, sostengono i firmatari, sono in grado di governare un’istituzione che fa della comunicazione della scienza la sua attività principale: esperte e autorevoli, scrivono nell’appello. È difficile su questo piano dar torto agli scienziati, e l’obiezione che il nuovo presidente è un medico rasenta il ridicolo. E tuttavia il loro testo è pieno di omissioni e di qualche ingenuità. Ad esempio, è del tutto infondato il paragone con il Cern di Ginevra, così come vale poco la metafora del fiore nel deserto della Napoli deindustrializzata. Il principio per il quale un’iniziativa deve essere valutata in relazione al degrado dello spazio circostante è come dire che il suo valore è di natura puramente derivativa, dipende cioè dalla mancanza di valore di tutto il resto. Così come è alquanto incauta la definizione di Città della Scienza come, cito testualmente, modello di economia sostenibile della conoscenza, dal momento che si discute di un’impresa schiacciata da milioni di debiti. Non c’è nessun modello economico da rivendicare in questo caso. Al massimo un’aspirazione fallita a fare da modello.Ora ammesso che il principio di derivazione platonica del governo dei competenti abbia un senso, ci sono due questioni che andrebbero considerate separatamente. La prima è che i competenti sono stati al comando dell’impresa e in più stagioni. La nomina sicuramente discutibile del nuovo presidente non ha certo prodotto i buchi di bilancio che fanno di città della Scienza un’attività sull’orlo del fallimento. Mi chiedo se i firmatari dell’appello si siano posti prima di apporre la loro firma al testo la questione e abbiano provato a dare e, prim’ancora, a darsi una risposta.In che rapporto stanno gli scienziati con il fallimento della conduzione economica dell’impresa che risponde alla ragione sociale di Città della Scienza? Questa domanda ne introduce un’altra: di che cosa, infatti, dovrebbero essere davvero competenti i famosi competenti?Scarterei, perché non pertinente, lo abbiamo già detto, l’ipotesi che Città della Scienza possa essere trattata alla stregua del Cern di Ginevra o del Cnr o di un Dipartimento universitario di Fisica. Abbiamo sostanzialmente a che fare con un museo, finanziato dalla Regione, attorno al quale si organizzano una serie di attività collegate che riguardano essenzialmente la divulgazione e la didattica e la cosiddetta incubazione d’impresa (anche se sarei curioso di sapere quante imprese sono nate in quell’ incubatore e con quale successo). Un’istituzione del genere che, ripeto, vive di finanziamenti pubblici e all’ente erogatore deve inevitabilmente rendere conto, dovrebbe essere affidata ad un manager esperto. Una figura di comprovata esperienza nel campo della gestione di iniziative del genere e che sappia far quadrare i conti. Il manager esperto non è uno scienziato o meglio l’autorevolezza scientifica non può essere accettata come garanzia di buona e sagace amministrazione.Ma il manager esperto non è nemmeno il presidente designato. Non certo una persona incompetente - lo ricordava Federico Monga nella rubrica della posta sul giornale di ieri - ma certo di una competenza che poco ha a che fare con le questioni complesse che pone Città della Scienza, e per la sua particolare natura e per le gravi condizioni in cui versa. La sua nomina non è certo prova di grande visione da parte della Regione né, per la verità, di grande fiducia nel futuro dell’istituto di Bagnoli.La fondazione ha sicuramente necessità di un indirizzo chiaro che solo un comitato scientifico, composto di persone di valore, è in grado di assicurare (su questo gli scienziati hanno senz’altro ragione), ma anche di una gestione economica efficace e determinata. Tutto il resto prepara il finale inglorioso e molto provinciale di un carrozzone politico, buono forse fino alle prossime elezioni ma senza grandi speranze di sopravvivenza nel futuro prossimo.