Claudio Palomba prefetto di Napoli, via libera del Consiglio dei ministri

È divenuta ufficiale la nomina del nuovo prefetto di Napoli che va ad avvicendarsi all'uscente Marco Valentini vicino al pensionamento. È Claudio Palomba il prescelto del ministro Luciana Lamorgese per garantire la sicurezza in città. L'ultima sua esperienza è stata alla Prefettura di Torino, lì dove ieri è stata ufficializzata la nomina del pugliese (ed ex prefetto di Caserta) Raffaele Ruberto.

