Clemente Di Nuzzo prefetto di Rovigo: da Nola al Polesine

Da Nola a Rovigo attraverso una carriera che lo ha visto ricoprire incarichi di prestigio in numerosi luoghi d'Italia, come Rimini dove è stato vice prefetto o Ancona dove ha svolto il ruolo di vicario. Nel Polesine sarà il nuovo rappresentante del governo dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta di Luciana Lamorgese, titolare del Viminale. Clemente Di Nuzzo ha 58 anni ed è nolano doc: si è formato al liceo Carducci di Nola dove sono passate generazioni di nolani, così come alla scuola media Merliano dove i genitori hanno entrambi insegnato matematica. Laureato in Scienze Politiche con 110 e lode, il neo prefetto di Rovigo ha cominciato la carriera nel 1991 lavorando alla prefettura di Belluno. Nel Veneto porterà con sè le tradizioni della sua città, a cominciare dalla festa dei Gigli che ha sempre nel cuore.

