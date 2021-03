Elezioni comunali a Napoli, Clemente accusa: «Rinvio colpa ritardi forze politiche nazionali»

«Il rinvio delle elezioni denota ritardi con vaccini ma anche il ritardo delle forze politiche nazionali che non sono pronte con le candidature e i temi. Questo è evidente anche dalle dimissioni di Zingaretti e dal suo post di ieri», così Alessandra Clemente. E aggiunge: «Stiamo lavorando per la Napoli del futuro. Ci sono sfide da affrontare per la nostra città e non possiamo essere in ritardo».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni comunali a Napoli, si vota a ottobre ma i candidati non ci... LE ELEZIONI Elezioni comunali a Napoli: Palummella capolista con Maresca, Fi... LE ELEZIONI Elezioni comunali a Napoli, Bonavitacola contro i vertici Pd:...

Sui suoi avversari alle amministrative, poi, dice: «A Bassolino ho fatto gli auguri».

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA