Clima, l'esercito di Greta si ritrova a Napoli: «Ora il movimento»

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 08:22

L'Esercito di Greta si prepara a invadere Napoli per due giorni con attivisti da tutta Italia a sostegno del pianeta. L'appuntamento, oggi e domani, con le delegazioni degli attivisti di Fridays For Future di tutte le piazze italiane che convergeranno nel capoluogo campano per la seconda Assemblea nazionale costituente per «esprimere il punto di vista della propria città e definire i prossimi passi del movimento tramite un processo partecipativo» è a Castel dell'Ovo (oggi dalle 12 alle 18 gruppi di discussione su temi come giustizia climatica, coordinamento referenti e metodo di lavoro, comunicazione e pratiche; domani dalle 9 alle 19 assemblea plenaria dei gruppi locali).