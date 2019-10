Clima, parte da Napoli il manifesto green: nasce il coordinamento tra 180 gruppi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Ottobre 2019, 07:30

Nel nome di Greta verso la prossima manifestazione nazionale per un «fruttuoso e genuino confronto che apra la strada ad una mobilitazione e a un processo sempre più largo e partecipato». Parte da Napoli il nuovo manifesto programmatico di Fridays for Future per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, lanciato nella giornata conclusiva dell'assemblea nazionale a Castel dell'Ovo. Una nuova organizzazione del movimento e un coordinamento sempre più compatto di tutte le 180 realtà locali sono i punti principali emersi dalla due giorni ambientale che si è svolta in città.