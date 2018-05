Colf in nero, meetup e M5S difendono Fico ma sul web fioccano i post ironici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 11:05

«Verità cercate per terra, da maiali». «Tornate a casa nani, per la mia rabbia enorme mi servono giganti». Quando le strofe della celebre invettiva gucciniana rimbalzano in rete sospinte dal grido di dolore di Yvonne, i social si riempiono di solidarietà e affetto verso la compagna del presidente della Camera. Le pagine campane del Movimento tacciono di un silenzio assordante. Ma parlamentari ortodossi e attivisti napoletani legati allo storico meetup fondato da Roberto Fico nel 2005, si serrano intorno alla terza carica dello Stato e della sua compagna. E lo fanno proprio a margine del post pubblicato da Yvonne, oscurato pochi minuti dopo la pubblicazione e limitato a una ristretta cerchia di intimi. Tra questi c'è la senatrice Paola Nugnes. «Ho scritto a Yvonne spiega che la sua bellezza non è solo esteriore ma deriva dalla sua forza interiore. E che ritengo questo frugare nell'intimità una delle cose più vili che si possano fare. Questo non è giornalismo d'assalto, ma puro sciacallaggio mediatico». Piena solidarietà arriva anche dalla neodeputata e storica attivista napoletana, Doriana Sarli. «Una trasmissione dice sul suo profilo - costruita ad arte per far apparire Roberto come uno che si è perfettamente adagiato nel ruolo con scorta e auto di stato». Viceversa il senatore pentastellato di Portici, Gianluca Ferrara, sferra un duro contrattacco alla trasmissione tv. «Iene, giù le zampe da Roberto! Le Iene sono tali con il M5s ma dolci koala con Silvio Berlusconi». Numerosi i militanti che gridano alla gogna, linkando e citando l'articolo scritto da Selvaggia Lucarelli per il Fatto, nel quale si racconta il vero motivo del profondo dolore provato da Yvonne l'inchiesta. Tra questi, c'è anche Alessandro Di Battista. «Le Iene copiano e incollano in molti a partire dall'articolo della giornalista - hanno taciuto più per convenienza che per sensibilità: Yvonne è malata. L'anno scorso ha scoperto una grave malattia di quelle che a Le Iene purtroppo conoscono bene e nell'ultimo periodo ha trascorso molto tempo all'ospedale. C'è una bambina che vive una situazione complicata, una donna che sta facendo cure debilitanti e ha bisogno di evitare qualsiasi fonte di stress. L'inviato lo sapeva bene. Anche Davide Parenti. Erano stati avvisati».