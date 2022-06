Napoli, a Fuorigrotta il comitato di liberazione dalla camorra. Lamorgese: «Restituiamo la città ai napoletani»

«Il quadro che si presenta ai nostri occhi a Napoli è molto complesso. A Fuorigrotta, come in altre zone della città, è in atto una recrudescenza del conflitto tra opposte fazioni camorristiche per il controllo dei traffici illeciti che continua a far registrare dall'inizio dell'anno episodi di violenza intollerabili che pregiudicano la convivenza civile e destano allarme tra i cittadini». Sono le parole espresse dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un passaggio del messaggio inviato a Napoli in occasione della presentazione del Comitato di liberazione dalla camorra Area Ovest di Napoli.

APPROFONDIMENTI LE IMPRESE CONFISCATE Sottratte alla camorra: sono 300 le aziende che non devono chiudere LA CHIESA Camorra, 40 anni fa l'urlo dei vescovi ma poco è cambiato LA SICUREZZA Napoli, emergenza sicurezza: in strada 3.500 agenti ma organici...

Cittadini, associazioni, scuole, sindacati, commercianti e gruppi di volontariato che vivono e operano nel quartiere di Fuorigrotta, area occidentale di Napoli, hanno deciso di mettersi insieme, dopo l'escalation che si è registrata. «In questo contesto» prosegue Lamorgese «lo Stato deve fornire una risposta complessiva ed articolata intervenendo con un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio ad opera delle forze di polizia che, insieme alla magistratura, stanno svolgendo un grandioso lavoro».

Il ministro, nel suo messaggio, ribadisce inoltre la necessità «per contrastare le organizzazioni criminali, di una sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni e le diverse componenti della società civile. In quest'ottica» prosegue «è centrale la realizzazione di un percorso condiviso e di rete per arginare l'esclusione sociale e culturale di cui, troppo spesso, sono vittime i giovanissimi ai quali invece dobbiamo saper offrire modelli e valori di legalità e crescita, visibili e percepiti come vincenti».

«La nascita del Comitato di liberazione dalla camorra Area Ovest di Napoli costituisce un'iniziativa fondamentale per il capoluogo campano in quanto rappresenta un punto di riferimento forte per tutta la comunità nella lotta contro le organizzazioni criminali che aggrediscono il tessuto sociale ed economico cittadino». Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel messaggio inviato ai promotori del neonato Comitato nel quartiere occidentale di Napoli. Nel messaggio, il ministro evidenzia come «l'iniziativa è una chiara testimonianza di come la sicurezza sia un bene della collettività da tutelare e da salvaguardare con il contributo di tutti: cittadini, mondo della scuola, associazionismo, gruppi di volontariato, parrocchie sono insieme chiamati a compiere uno sforzo comune, a dare» aggiunge «un segnale concreto per liberare la città dall'oppressione criminale e soprattutto garantire un futuro migliore alle nuove generazioni».

Plauso del ministro alla decisione di nominare presidente onorario del Comitato, Nicola Barbato, sovrintendente di polizia e medaglia d'oro al valore civile, rimasto ferito nel corso di un'operazione antiracket nel 2015 nel quartiere. «La sua presenza» sottolinea Lamorgese «il suo coraggio e il suo sacrificio sono la più forte spinta a reagire, a respingere ogni forma di prevaricazione e cieca violenza offrendo il contributo migliore alla città». Nel concludere, Lamorgese afferma: «Continuo a immaginare una città completamente restituita ai napoletani, alle famiglie, ai cittadini che lavorano, che studiano, che fanno impresa e che alimentano ogni giorno in tanti ambiti una cultura unica nel mondo. In questo percorso oggi abbiamo un alleato in più».

Intervenuto in occasione della presentazione del Comitato, anche don Fabio De Luca parroco della chiesa di San Vitale nel quartiere di Fuorigrotta «In questo momento c'è bisogno di un controllo che la criminalità sul quartiere ha e lo Stato invece non ha. Allora bisogna riprendere il controllo attraverso gli strumenti che si hanno a disposizione e tra questi c'è la presenza delle forze dell'ordine».

Il parroco ha sottolineato inoltre la necessità della videosorveglianza «per un maggiore controllo del quartiere». Accanto all'aspetto più strettamente legato alla sicurezza, don De Luca ha posto l'accento anche sull'aspetto educativo che è «primario». «C'è un'anti cultura camorristica che è più diffusa di quello che si pensi» ha affermato il parroco «anche tra le persone che dovrebbero essere persone perbene e invece assecondano una logica che non è quella della legalità, del bene comune e questo si vede in tante situazioni della nostra città». In questo ambito, il parroco ha definito fondamentale il patto educativo voluto dalla Chiesa di Napoli per «far fronte all'emergenza educativa».