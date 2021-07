Ercolano: commenta ironicamente il libro della Meloni, ricoperta di insulti dai seguaci di Giorgia

Da “Sei abituata ai 69” (e non c’entra la cabala) di un “gentleman” di nome Cristiano a “I cessi come te l’unica carta che vedono è quella igienica”, “dell’oxfordiano” Alfio col suo degno Compare Aldo che usa più o meno le stesse brutte parole; passando per la politica (?!?) con “Comunistelli del c***”, di un “elegantissimo” Marco a cui fa eco una certa Teresa che elogia i tempi andato del Duce, sino alle offese più che personali di Nazzareno con due Z con “Mamma mia quanto sei brutta”, chiudendo con quelle sul piano intellettivo, “Sei decisamente scema” di Robert che di cognome fa “Wh”: il mix di cui questa è solo una sintesi, di offese corre, manco a dirlo sui social, Facebook stavolta, ed è figlio di uomini ma anche donne che pur di “difendere” la loro paladina non mancano di usare toni fortissimi nei confronti di Alessia Fucci, 36enne di Ercolano, referente amministrativa e commerciale per un’azienda e speaker di un programma di musica alternativa (e a volerla dire tutta, anche una gran bella ragazza dagli occhi chiari e i lunghi capelli rossi, ndr), la cui “infima colpa” è stata quella di aver commentato una foto di Giorgia Meloni in bella posa con la sua fatica letteraria “Io sono Giorgia”: «Il mio era semplicemente un gesto simbolico, forse fra i pochissimi strumenti che abbiamo a disposizione per manifestare un dissenso», spiega Alessia.

Ma cosa ha scritto di così offensivo Alessia nei confronti della leader di Fratelli d’Italia? A dirla tutta Alessia ha solo paragonato le origini del partito alla tradizionale culinaria partenopea: «Ho commentato che gli “Unici fasci che ci piacciono sono quelli di Friarielli” ma non pensavo di scatenare il putiferio di insulti che mi hanno letteralmente vomitato addosso». Alla valanga ha partecipato anche Luca De Carlo, autore del post con la foto ma soprattutto Membro del Senato della Repubblica Italiana dal 2020 che si “limita” (si fa anche qui per dire…) a sottolineare la poca cultura (secondo lui) di Alessia, che per De Carlo “non avrebbe mai preso un libro” (e a cui la campana risponde con la foto di una libreria piena). A fare ancora più specie nella montagna di odio fatto di nomi e cognomi con tanto di foto di profilo (senza vergogna alcuna, insomma) fa ancora più specie che ci siano anche tantissime donne a sostenere insulti sessisti, maschilisti e assolutamente fuori luogo: “Ho segnalato i commenti peggiori e ho provato a rispondere a quelli con ironia e garbo ma è stato anche peggio”, dice Alessia, che ha a sua volta affidato proprio al social il suo deluso punto di vista al tutto: “Il mio commento non è stato gradito ai seguaci della Signorina Giorgia Meloni che ovviamente non comprendendo l’ironia e avendo pochissime argomentazioni offendono e usano luoghi comuni. Ma non solo, molti commentatori utilizzano come prassi apostrofare le donne con offese sessiste e decisamente violente e sono tristemente sostenuti anche da altre donne. Purtroppo, i social si dimostrano spesso covo di repressi e questi commenti ne sono l’evidenza. Tuttavia, ad un’analisi ancora più profonda questi non sono altro che gli effetti di una politica che incentiva l’intolleranza e le discriminazioni. Povera patria”. Ecco, appunto. Povera, che si ritrova compatta solo davanti ad una TV, per tifare. Ma che riversa odio senza fine contro connazionali rei di aver espresso la propria ironica e garbata opinione.