«Commissariare de Magistris», spunta il nuovo asse tra Pd e M5S

Domenica 9 Giugno 2019, 08:30

Crescono le adesioni alla richiesta dei 58 senatori grillini di commissariare de Magistris. All'interrogazione presentata al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per verificare la corretta amministrazione del Comune di Napoli, si accodano 8 senatori del Partito Democratico, tutti renziani. Ed il numero, a quanto trapela, è destinato ad aumentare nelle prossime ore. La partita in gioco è dura e richiama tutti i partiti ad una presa di posizione. «Noi lo diciamo da anni, finalmente adesso anche da parte dei grillini arrivano parole chiare e nette», la premessa della nota comune firmata dai dem Valeria Valente, Teresa Bellanova, Caterina Biti, Eugenio Comincini, Dario Parrini, Simona Malpezzi, Dario Stefano e Francesco Verducci. Secondo i parlamentari, la gestione dell'ex pm, arrivato ormai all'ottavo anno da sindaco e con ambizioni da presidente della Regione in chiave anti-De Luca, è stata «un totale fallimento» e così le firme da domani a Palazzo Madama passeranno a 66. «Noi che da anni continuiamo instancabilmente a ripeterlo siamo pronti ad aggiungere immediatamente le nostre firme a quelle dei senatori grillini - proseguono gli esponenti del Pd ispirati dall'ex candidata sindaco del centrosinistra Valente - Di fronte a chi tiene da anni in ostaggio un'intera città cui vengono negati i servizi pubblici essenziali, di fronte a fallimenti così evidenti e chiari non c'è colore politico e polemica che tengano». Dura la replica di de Magistris: «L'interrogazione dei Cinquestelle è una vergogna, farebbero bene a pensare al Paese e al taglio agli enti locali».