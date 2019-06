«Commissariate de Magistris», anche il Pd si accoda alla proposta M5S

Sabato 8 Giugno 2019, 14:48

«Noi lo diciamo da anni, finalmente adesso anche da parte dei grillini arrivano parole chiare e nette. L'amministrazione finanziaria targata De Magistris è un totale fallimento e stamattina 58 senatori del #M5S chiedono al ministro Salvini di commissariare il sindaco di Napoli proprio per la sua pessima gestione dei conti». Lo dichiarano i senatori del Pd Valeria Valente, Teresa Bellanova, Caterina Biti, Eugenio Comincini, Dario Parrini, Simona Malpezzi, Dario Stefano, Francesco Verducci.«Era ora! Noi che da anni continuiamo instancabilmente a ripeterlo siamo pronti ad aggiungere immediatamente le nostre firme a quelle dei senatori grillini - proseguono gli esponenti del Pd - Di fronte a chi tiene da quasi 10 anni in ostaggio un'intera città cui vengono negati i servizi pubblici essenziali, di fronte a fallimenti così evidenti e chiari non c'è colore politico e polemica che tengano. Siamo pronti a fare la nostra parte. Napoli viene prima di qualsiasi interesse di parte. Adesso basta: i napoletani meritano di essere governati da amministratori seri e competenti».