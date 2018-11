Sanità, Minicucci: «Mai stata contattata per fare il commissario alla Sanità»

Mercoledì 28 Novembre 2018, 16:09

Dice Anna Maria Minicucci, Direttore Generale dell’azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, vicepresidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere e vicepresidente delle Aziende ospedaliere pediatriche Italiane: «In merito alle notizie giornalistiche che in questi giorni si sono succedute credo sia necessario precisare che non sono stata mai contattata per fare il Commissario alla sanità. Desidero però anche in qualità di vicepresidente della Fiaso (federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere) e dell’Aopi (associazione ospedali pediatrici) esprimere alcune considerazioni in merito a quanto dichiarato dal consigliere regionale Valeria Ciarambino in un’intervista in cui esprime giudizi offensivi sull’operato dei direttori generali delle aziende sanitarie Campane. Pur consapevoli di dover fare sempre meglio e di più, non possiamo accettare generalizzazioni sull’operato dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere campane che svolgono questo incarico da anni e sempre con un profilo tecnico. Personalmente ho ricevuto la fiducia da parte di tre presidenti di Regione, appartenenti ad aree politiche diverse, che hanno valutato e riconosciuto esclusivamente i risultati raggiunti in termini di assistenza ed innovazione e nell’interesse esclusivo dei pazienti. Se nel solo anno 2017, come certificato dal tavolo di verifica del Mef del 22 novembre scorso, siamo passati nel punteggio della griglia Lea da 106 a 152 ciò sta a significare che c’è stato un duro e serio lavoro delle singole aziende ed anche di squadra che è servito a colmare ritardi e gap ventennali della sanità campana che stiamo cercando di recuperare velocemente. Respingo con forza ciò che ha dichiarato la consigliera Ciarambino perché le sue valutazioni politiche non possono coinvolgere genericamente professionisti che hanno anni di studi ed esperienza alle spalle e che ogni giorno lavorano sul campo e si impegnano concretamente per risolvere i problemi delle persone. Continuo con gioia a lavorare ogni giorno per garantire assistenza ed innovazione ai bambini ed agli adolescenti della Campania».