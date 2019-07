Commissione d'accesso all'Asl Napoli 1, De Luca attacca: «Buffonata, si dimetta il prefetto»

«Una buffonata politico-propagandistica, si dimetta il prefetto di Napoli». È ad alzo zero l'attacco che il governatore della Campania Vincenzo De Luca rivolge al prefetto di Napoli Carmela Pagano, che ha nominato una commissione d'accesso per verificare l'esistenza di eventuali infiltrazioni camorristiche nell'ospedale San Giovanni Bosco.



La commissione d'accesso dovrà indagare nella Asl Napoli 1 - la più importante della Campania - da cui dipende l'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo. Per De Luca, la nomina della commissione «è un atto ridicolo e cialtronesco, che fa da sponda a una politica politicante che ancora tenta di mettere le mani sulla sanità campana. Un atto che arriva 12 ore prima - casualmente - della riunione prevista per domani a Roma sulla nostra sanità. Un atto che offende quelli che in totale solitudine - a cominciare dal personale medico - combattono da anni. Che offende la magistratura, che ha in corso una sua importante indagine. Che offende la dignità di Napoli».



«Si sono svegliati dopo un mese dall'avvio delle indagini da noi sollecitate. Si sono svegliati dopo questi fatti: nel 2018 ho chiesto pubblicamente e formalmente con una lettera che renderemo pubblica, al Prefetto di Napoli, l'istituzione di un posto di polizia nel San Giovanni Bosco, riscontrando totale passività; stipula da parte della Regione di un protocollo di collaborazione con la Guardia di Finanza già il 18 luglio 2017, con durata di cinque anni; denuncia al San Giovanni Bosco per il parcheggio abusivo e sua eliminazione a luglio 2018. E ancora, denuncia al gestore abusivo di bar e ristorante interno, ad agosto 2018, con richiesta di intervento dei Nas. Denuncia ai carabinieri per la collocazione di distributori automatici abusivi il 25 marzo 2019; denuncia degli atti di vandalismi riscontrati nell'ospedale. Sul caso formiche e atti ripetuti di danneggiamento, altri pensavano al folklore, e non a forme di intimidazione come noi denunciavamo da tempo. E allora? La battaglia contro i delinquenti la stiamo facendo, mentre gli inventori della 'commissione di accessò hanno dormito. Ma la politica politicante non fermerà la nostra azione di bonifica e di difesa della dignità di Napoli», sottolinea il presidente della Regione.



«Ora è difficile immaginare che i signori Prefetto Santi Giuffrè, Maria Teresa Mignone del Provveditorato alle Opere Pubbliche e Marco Serra, dirigente di seconda fascia del Viminale, abbiano più competenza della Magistratura di Napoli e della Guardia di Finanza. Li seguiremo nel loro lavoro - immaginiamo - indefesso, sperando che si concluda nei tre mesi previsti, senza bisogno di altri tre mesi di proroga già ipotizzati. Nel frattempo, ai protagonisti di questo atto, domandiamo: al di là delle cialtronate propagandistiche, quando vi deciderete - conclude De Luca - a istituire il posto di polizia richiesto dentro l'ospedale San Giovanni Bosco?».

Mercoledì 24 Luglio 2019, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 21:38

