Comune di Napoli, Castagnaro presidente commissione paesaggio: «Smaltiamo 80 mila pratiche di condoni edilizi»

Nel corso della riunione della commissione Urbanistica del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Massimo Pepe, i componenti della commissione locale per il paesaggio hanno eletto all'unanimità Alessandro Castagnaro come presidente. «Il lavoro della Clp dovrà vertere principalmente su due aspetti - ha spiegato Massimo Pepe - da una parte lo smaltimento delle 80mila pratiche di condoni edilizi, dall'altra fornire linee guide per la modifica del piano regolatore»

APPROFONDIMENTI LA BONIFICA Torri Aragonesi di Napoli: rimosse 30 tonnellate di rifiuti IL CASO Rifiuti, salta il consiglio: Festa «tradito» dai suoi IL COMPLEANNO Napoli, la «Masseria Antonio Esposito Ferraioli» compie...

«Fondamentale sarà supportare il lavoro dei componenti attraverso un continuo coordinamento tra consiglieri, uffici tecnici e amministrazione - ha continuato Pepe - inoltre è opportuno trovare una soluzione alla mancanza di risorse umane per l'analisi delle pratiche sia attraverso la digitalizzazione delle procedure sia prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato»