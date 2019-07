I compromessi sposi di Marano: «Basta, uno dei due deve dimettersi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 20 Luglio 2019, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un conflitto di interessi grande come una casa». Il coordinamento cittadino della Lega rompe gli indugi e, prima tra le forze politiche della città, attacca a muso duro il duo Trematerra-Carandente, rispettivamente assessore alle politiche sociali e consigliere a sostegno della giunta Visconti. I due, nelle scorse settimane, sono convolati a nozze. Il Carroccio chiede le dimissioni dei novelli sposi. «Dal punto di vista giuridico sappiamo che non vi sono impedimenti formali, ma il sindaco, per ragioni di opportunità, dovrebbe pretendere le dimissioni di uno dei due. Questa storia fa ridere. Come può un consigliere comunale, che dovrebbe esercitare un'azione di controllo sugli atti amministrativi e quindi anche sull'operato della moglie, essere scevro da qualsivoglia condizionamento?». L