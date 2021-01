«La delibera del Csm su Maresca è stata frutto di un dibattito molto partecipato e ha il mio massimo rispetto. Catello Maresca è un magistrato preparato e in prima linea, c'è però un potenziale appannamento dell'immagine della magistratura napoletana perché a fronte di ripetute sollecitazioni non è fino oggi intervenuta una parola di chiarezza da parte del diretto interessato». Lo ha detto Marcello De Chiara, presidente della giunta distrettuale Campana dell'Anm, nella conferenza stampa al termine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli. Alla conferenza hanno partecipato anche gli altri componenti del distretto campano: Livia De Gennaro, Marcello Amura, Marco Puglia. Ida Ponticelli, Marinella Graziano, Vincenzo Ranieri.

«Non possiamo che ribadire - ha spiegato - che il punto fondamentale è la mancanza di una disciplina organica e non è un aspetto da poco. Nel corso del plenum sono state espresse critiche anche sull'Anm per non aver assunto analoghe posizioni rispetto ad altre situazioni. Non è pienamente intellegibile, ma si è volito insinuare che le nostre prese di posizione sono in qualche modo condizionate dallo schieramento politico che potrebbe sostenere eventualmente Maresca. Replico che questa giunta è per formazione culturale e intima convinzione, del tutto estranea a ogni forma di collateralismo politico, non esiteremmo a esprimerci qualunque sia il magistrato che eventualmente considera l'ipotesi di candidarsi e qualunque sia lo schieramento. La nostra unica priorità è tutelare l'immagine della magistratura napoletana».

