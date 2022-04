Comunali 2022, 13 Comuni al voto in provincia di Napoli ma l'asse Pd-M5S è in bilico

Tredici comuni della provincia di Napoli andranno al voto il prossimo 12 giugno (ballottaggi il 26 dello stesso mese) per eleggere sindaci e consigli comunali. Le elezioni riguarderanno un bacino di circa 350mila abitanti. In realtà, le città al voto sarebbero 14 ma è molto probabile che Torre Annunziata resti fuori: il Comune potrebbe essere commissariato per infiltrazioni mafiose. La decisione del governo è attesa a giorni.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati