Comunali 2022, De Luca fa festa: «Ma Cuomo esagera con l'80%...»

«Devo dire che in generale i risultati in Campania sono andati bene». Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato sui risultati delle elezioni amministrative in Campania, dove in alcuni comuni è stata presentata la lista «Campania Libera» espressione del movimento politico fondato dal governatore campano.

Citando il risultato di Portici, dove il sindaco uscente Vincenzo Cuomo, sostenuto da Pd, Campania Libera e altre 8 liste, ha vinto con l'81,74%, De Luca ha detto: «Ha quasi esagerato, lo sto cercando per dirglielo. Ma l'80% vuol dire che ha amministrato bene, grazie anche alla solidarietà e alle decine di milioni di euro di finanziamenti regionali. Ma questo non basta, serve anche un amministrazione comunale e un sindaco sveglio e capace amministrativamente. A Portici» ha ricordato De Luca «è stato aperto un cantiere straordinario che riguarda il fronte di mare, dopo Pietrarsa cambierà il destino di Portici. È evidente che questo ha avuto una ricaduta».

Secondo De Luca, «quando si parla di sindaci diventa decisiva la qualità del sindaco, della persona proposta: deve avere capacità amministrativa, deve avere pazienza, deve avere capacità di colloquio con i cittadini, deve saper dire anche i no quando bisogna dire di no, ma deve soprattutto avere una grande capacità di rapporto umano».