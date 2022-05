Comunali 2022 a Nola, l'alleanza Pd-M5S sfida il centrodestra in lizza senza simboli

È sfida a quattro nella corsa alla poltrona di sindaco di Nola lasciata vuota da Gaetano Minieri, mandato a casa prima del tempo e non più ricandidato. Ai nastri di partenza Carlo Buonauro, Maurizio Barbato, Raffaele Parisi e Giovanni Mauro, quest'ultimo spuntato a sorpresa nel campo da gioco dove da giorni si stavano allenando i primi tre contendenti. Le ultime ore in ogni caso non sono state semplici in una città dove non è stato facile...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati