Comunali 2022, in Campania tiene il Pd ma pesa il flop M5S: Nola salva l'alleanza

Almeno in Campania, il Pd tiene mentre i 5 Stelle franano. Il test elettorale dell'alleanza Pd-5 Stelle, premiata un anno fa con l'elezione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si conferma a Nola, ma non ad Acerra. Giudizio rinviato al ballottaggio, invece, a Capua. E in alcuni Comuni si recrimina per i dissidi interni, che hanno diviso il sostegno ai candidati sia nel Pd sia nei pentastellati. Ma la Campania si distingue anche per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati