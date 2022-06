Comunali 2022, sposa al seggio: a Pimonte affluenza all'82%

Si sono giurati amore eterno e poi da marito e moglie si sono diretti al seggio per votare. Rossella e Vincenzo vivono a Pimonte proprio dove domenica hanno festeggiato per il loro matrimonio. Una giornata di doveri religiosi e civici , prima la cerimonia in chiesa poi il voto per scegliere la nuova amministrazione dopo dieci anni alla guida dell'ex sindaco Palummo.

La percentuale di votanti nella cittadina dei Monti Lattari è stata stata alta con 82% di affluenza che ha garantito una partecipazione massiccia. Tre i nomi dei candidati a sindaco: Francesco Somma, Marianeve Tramontano, Pietro Apuzzo.