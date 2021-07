«Comunali a Napoli, Alessandra Clemente deve dimettersi da super assessore»

«Alessandra Clemente, assessore a patrimonio, lavori pubblici e giovani, con varie deleghe a infrastrutture, strade, suolo e sottosuolo, polizia municipale, sicurezza urbana e trasporto pubblico, toponomastica, immagine e promozione della città, per la situazione disastrosa in cui si trova la città di Napoli, proprio nei settori che le competono, dimosta, forse, di non avere la contezza di quella che è la macchina amministrativa. Sono dodici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati