Comunali a Napoli, Alessandra Clemente resta con un solo assessore: «Ma non mollo»

Appare sempre più isolata, eppure Alessandra Clemente non ha alcuna voglia di lasciare la corsa elettorale. Anzi. Rilancia e attacca gli avversari definendo il trasformismo dilagante uno «spettacolo indecente». D'altronde è lei la principale vittima dei cambi di casacca. Quasi tutti gli ex alleati di de Magistris hanno deciso, chi prima e chi dopo, di non sposare il progetto dell'erede designata dal sindaco. Una fuga generale partita sin...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati