Comunali a Napoli, il Partito del Sud vota Alessandra Clemente: «Unica candidata senza clientele»

«Il Partito del Sud persegue per sua vocazione una prospettiva politica progressista che vuole rimettere al centro la difesa degli ultimi a partire dalla lotta agli squilibri territoriali. A Napoli questi squilibri sono rappresentati dalle differenze di vivibilità e possibilità che si toccano con mano nelle periferie. Raramente un'amministrazione ha saputo dare priorità al tema. In questa tornata elettorale a Napoli si chiudeva un ciclo di cui solo i miopi, i detrattori e voltagabbana prezzolati possono negare le innovazioni, ma che, soprattutto nell'ultimo periodo, ha mostrato più di una criticità. Alessandra Clemente, col suo sguardo giovane e genuino, privo di sudditanza e vincoli calati dall'alto ha accettato la nostra sfida e ha accettato di proseguire il progetto ripartendo proprio dai suoi limiti». Così il Partito del Sud-Meridionalisti Progressisti annuncia l'appoggio alle elezioni comunali a Napoli del 3 e 4 ottobre alla candidata sindaco Clemente.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Maresca accusa Manfredi e il Pd: «Classico... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Hugo Maradona resta in bilico: legali in pressing... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Rossella Solombrino stila le...

«Appoggiamo - spiegano in una nota - l'unica candidatura che prova a mettere al centro le idee e non solo i nomi e le clientele. L'unica candidatura che mette al centro del programma pezzi di territorio storicamente rimasti ai margini, come le periferie, mantenendo fermi principi come l'impegno per l'occupazione giovanile, la difesa dei Beni Comuni, su tutti l'Acqua pubblica. Non potevamo restare indifferenti all'unica vera proposta politica delle elezioni Napoletane. Daremo il nostro contributo candidando alcuni nomi di punta del partito come Antonio Luongo, responsabile metropolitano, nella testa di serie della lista Alessandra Clemente sindaco. Non correremo con il simbolo per favorire un processo di coesione e condivisione di prospettive dell'area progressista che troppo spesso è mancato e che speriamo possa innestarsi con un nome finalmente giovane e donna alla guida della città».