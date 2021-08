Comunali a Napoli, Antonio Bassolino con 500 candidati: «Cinque liste per Palazzo San Giacomo»

«Ancora Bassolino?», recita così l'ultimo manifesto elettorale dell'ex sindaco che sorridente guarda quella frase e ride in maniera beffarda. Usa l'ironia Bassolino per spiazzare avversari e detrattori che lo attaccano sul fatto che sarebbe da troppo tempo sulla scena politica napoletana e non solo. Il suo periodo d'oro da amministratore inizia nel 1993 e si chiude nel 2010: due volte sindaco e due volte governatore, poi gli anni difficili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati