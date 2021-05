Comunali a Napoli, Manfredi resta in pole ma torna il nome di Amendola

Sono trascorse 96 ore, molte più delle 48 che si era preso per sciogliere la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Napoli, ma a oggi di Gaetano Manfredi ex ministro ed ex rettore della Federico II si sa una sola cosa: «È ancora in fase di riflessione». E probabilmente a questo punto non è più solamente una questione politica quella che sta valutando Manfredi, ma c'è dell'altro dietro questo temporeggiare. Magari ha qualche riserva di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati