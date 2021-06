Comunali a Napoli, Maresca boccia il patto per Napoli: «Mi sembra più un pacco per Napoli»

«Ho letto bene il Patto per Napoli e spero non sia un pacco per Napoli, perché i partenopei lo rimanderebbero al mittente. Mi ha deluso, dai giornali era tutt'altro». Lo ha detto Catello Maresca, pm in aspettativa e candidato del centrodestra a sindaco di Napoli a Radio Crc, commentando il programma di Pd-M5S-Leu per il debito della città.

«Io ragiono - ha detto Maresca - in maniera diversa, punto a trovare dal 2022 l'equilibrio di bilancio. Il Comune di Napoli spende 1 miliardo e 550 milioni l'anno e incassa 1,2-1,3 miliardi quindi va in deficit strutturale ogni anno. Bisogna risolvere questo come dice anche la Corte Costituzionale che ha già bocciato due volte la legge salva-Napoli, perché non si può intervenire senza che il Comune smetta di fare deficit l'anno dopo. Il sindaco deve essere di tutti i cittadini, ci vogliono gli interventi del governo, ricordo che il ministro del Mezzogiorno è di centrodestra, quindi non decidono i tre soggetti dei partiti del patto. Per questo mi sembra più un pacco che un patto, perché parla di soldi addossati comunque ai napoletani, seppure in 25-30 anni, su irpef, tasse marittime. Non mi sembra la soluzione».