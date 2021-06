Comunali a Napoli, Maresca: «L'Italia ha bisogno di Berlusconi in prima linea»

«Il presidente Berlusconi mi ha chiamato qualche volta. Di recente meno per i suoi problemi di salute e ovviamente gli faccio tutti i miei auguri. È un grande imprenditore e credo che il Paese abbia ancora bisogno di una persona come lui in prima linea». Lo ha dichiarato Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli, intervistato da Klaus Davi per il talk Klaus Condicio in onda su Youtube.

Maresca ha parlato anche dei problemi di bilancio del Comune di Napoli: «Il buco di bilancio del Comune di Napoli - ha detto - è arrivato a 4,2 miliardi di euro. Una cifra enorme, monstre. C'è una squadra di esperti che lo sta studiando e sta cercando di capire come, quando e per colpa di chi, per quali scelte sbagliate si è formato, non tanto per incolpare qualcuno, non ci interessa, ma ci interessa evitare di ripetere gli errori in un'ottica proiettata nel futuro. Si dovrà cominciare a ragionare su questo per garantire un futuro a questa città».