Comunali a Napoli, Maresca alza il pressing: abusi di necessità, stop ruspe per sei mesi

«Sospendere per sei mesi gli abbattimenti di immobili frutto di abusi di necessità». Questo l'appello a Governo e Parlamento lanciato dal candidato sindaco di Napoli, Catello Maresca, durante il convegno Mai più Terra dei fuochi, che si è tenuto ieri nel palazzo vescovile di Aversa, dove il pm ha affrontato il tema spinoso degli abusi edilizi. Un nervo scoperto in una città, Napoli, che è la capitale italiana per immobili soggetti a ordinanza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati