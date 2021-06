Comunali a Napoli, scoppia il caso dell'Aquarium: Maresca contro Manfredi

È il primo incidente diplomatico di questa campagna elettorale e Catello Maresca, il pm anticamorra, in campo per il centrodestra lo inquadra così: «Le Istituzioni tutte e quindi anche l'Università e centri come la Stazione zoologica dovrebbero dare idee e consigli a tutti i candidati». Questa l'irritazione di Maresca appena filtrata dal suo entourage. A cosa si riferisce? Alla cerimonia di inaugurazione in Villa Comunale dell'Aquarium alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati