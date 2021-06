Prima una visita al Santobono, poi l'iniziativa del suo partito per sostenere la candidatura dell'ex collega. È la giornata napoletana del ministro della Salute Roberto Speranza per Gaetano Manfredi. «È la persona giusta che può guidare Napoli in un tempo nuovo, con serietà, sobrietà, capacità e intelligenza».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati