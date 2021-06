Comunali a Napoli, Manfredi a San Giovanni a Teduccio: «Recuperare il rapporto col mare»

«San Giovanni a Teduccio, come tutta Napoli, deve recuperare il suo rapporto col mare. Dobbiamo rompere le barriere che separano i cittadini dalla fruizione della costa: il progetto della Regione per realizzare una passeggiata a mare è molto importante in tal senso, ma in generale dobbiamo sfruttare la grande voglia di investire nei progetti che disegneranno il futuro». Lo afferma Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli per centrosinistra e M5S, in un post dopo una sua visita stamattina al Fortino di Vigliena, per incontri con residenti e gli esponenti dei comitati che lottano per ridare vivibilità al quartiere.

«Questa zona - spiega Manfredi - rappresenta un esempio di come possiamo e dobbiamo valorizzare la nostra identità. La città negli ultimi 30 anni non è stata capace di trasformarsi urbanisticamente, ma sono convinto che lo spirito di collaborazione tra le istituzioni e il grande talento dei napoletani rappresentino gli strumenti giusti per costruire la Napoli del 2026».