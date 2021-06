Comunali a Napoli, Manfredi si presenta: «Dobbiamo portare il mondo a Napoli e Napoli nel mondo»

«Dobbiamo portare il mondo a Napoli e Napoli nel mondo». Così Gaetano Manfredi, candidato a sindaco del centrosinistra e del M5S a Napoli, sintetizza il suo programma elettorale che ha illustrato oggi alla stampa nel corso di una conferenza tenuta al circolo politecnico di piazza Trieste e Trento. «Ho scelto questo luogo che rappresenta anche quello che la nostra città è stata e quello che dovrà essere», ha esordito Manfredi parlando ai giornalisti. Il candidato a sindaco del centrosinistra immagina una «Napoli Europa» dove le periferie dovranno avere una ruolo da protagonista perché cerniera naturale con le città metropolitana. «Stiamo vivendo un periodo di molto particolare - ha aggiunto Abbiamo vissuto delle grandi sofferenze . ha aggiunto ci sono anche grande opportunità che dobbiamo cogliere».

C'è spazio anche per una battuta sul tifo da stadio: «Il dibattito sul fatto che tifo Juventus? L'ho preso con grande rispetto, so bene che il pallone a Napoli è una cosa importante. Però a me non piace né dire le bugie, né fingere, né essere ipocrita: sono juventino, ma ho un grande amore per la città e ho un grande amore anche per la squadra. Non ci può essere una grande Napoli - ha aggiunto Manfredi - se non c'è un grande Napoli e io da sindaco farò di tutto per fare in modo che veramente la squadra possa essere un simbolo, un esempio positivo per la città e anche un motivo di essere sempre una città sempre più vincente. Noi dobbiamo essere vincenti e non ci può essere una Napoli vincente senza una squadra vincente. Da parte mia quindi ci sarà il massimo impegno, poi non penso che le campagne elettorali si fanno sul tifo».

Incalzato dai cronisti in occasione della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura, Manfredi ha anche confessato che «io la partita Napoli-Juventus non la guardo mai, neanche in tv. A casa mia c'è mio padre che è tifoso del Napoli, io poi non sono un grande tifoso, quindi alla fine non so bene quale è il risultato migliore. Mi tengo un po' a distanza da quella partita», ha concluso.