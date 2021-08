Comunali a Napoli, Manfredi incontra i medici del 118: «Più sicurezza per chi opera in contesti difficili»

Più tutele per i medici che lavorano tutti i giorni in prima linea. Con questa consapevolezza si è svolto l'incontro tra il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e una delegazione dei medici del servizio 118, di cui alcuni avevano appena terminato il turno di notte in ambulanza. Nel colloquio è stato affrontato il tema della sicurezza per chi opera in situazioni difficili nonché il nodo della stabilizzazione di questi professionisti che svolgono attività in convenzione col sistema sanitario ed al momento sono esclusi da una serie di tutele giuridiche.

«Occorre una modifica normativa nazionale per difendere questi medici che lavorano in prima linea correndo rischi per la propria incolumità - ha evidenziato Manfredi - A tal proposito ho interloquito con il ministro della Salute Roberto Speranza che mi ha assicurato il massimo impegno in tal senso: a settembre - ha aggiunto il candidato sindaco - verrà, infatti, accelerato l'iter parlamentare per approvare una legge ad hoc».

Al confronto ha partecipato Nicola Campanile, presidente della lista Per, che fa parte della coalizione a sostegno della candidatura di Manfredi.