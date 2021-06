Comunali a Napoli, spunta la lista civica di Manfredi. E Letta rilancia: «È modello nazionale»

Di buon mattino ci ha pensato Enrico Letta - il segretario del Pd - a segnare un punto nel centrosinistra dove le tensioni non mancano, soprattutto a Napoli, basta pensare ai ribelli pentastellati che sono contro l'alleanza: «Non è una passeggiata di salute l'alleanza con il M5S, ma a Napoli assieme abbiamo trovato una soluzione comune con Gaetano Manfredi per rilanciare una città bellissima». Insomma Napoli come modello secondo Letta. In...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati