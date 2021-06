Comunali a Napoli, Manfredi chiama la società civile: «Napoletani, ora metteteci la faccia»

La grande scommessa - e anche il grande cruccio - di Gaetano Manfredi, il candidato del centrosinistra e del M5S a sindaco, è quello di coinvolgere la società civile per la rinascita della città e non usa mezzi termini per rilanciarla: «Tutte le forze sane della città si devono sentire responsabilizzate, devono scommettere sul futuro di Napoli ma per fare questo bisogna avere visione, bisogna avere coraggio e sporcarsi le mani». Coraggio è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati