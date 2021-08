Comunali a Napoli, Manfredi a pranzo con De Laurentiis: patto per valorizzare lo stadio Maradona

Il candidato sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha pranzato con il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis a poche ore dall'esordio degli azzurri nel campionato 2021-2022 dopo le interlocuzioni susseguitesi tra i due nelle scorse settimane. Location dell'incontro l'hotel Britannique dove di consueto la squadra si prepara prima della partita.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA De Magistris, l'addio degli ex fedelissimi: ecco tutti i... LE TENSIONI Comunali a Napoli. Maresca attacca Manfredi: «Sulla... LO SCENARIO Comunali a Napoli. Hugo Maradona resta appeso a un filo. Rivellini:...

Un confronto utile tra Manfredi e De Laurentiis per discutere delle possibili collaborazioni tra il Comune e la società Calcio Napoli sulla valorizzazione dello stadio Maradona e sui progetti da realizzare per la città soprattutto per le giovani generazioni.