Comunali a Napoli, M5S lavora alle liste ma senza Rousseau l'ultima parola è di Grillo

Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte incombe pure sulla campagna elettorale per Napoli. Non è ancora allarme rosso per Gaetano Manfredi e per il Pd, che al momento osservano a distanza di sicurezza le magmatiche evoluzioni in casa Cinquestelle. La tempistica dello scontro tra il fondatore M5s e l'ex premier non agevola il compito della compilazione delle liste in casa Cinquestelle, un'incombenza già resa complessa dopo che i grillini...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati