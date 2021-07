Comunali a Napoli, Salvini abbraccia Maresca e presenta il simbolo (senza la Lega)

Dopo un continuo balletto tra Catello Maresca e Matteo Salvini, è previsto oggi l'incontro tra i due. L'appuntamento è fissato alle 11 in piazza Nazionale, quando Maresca, candidato sindaco appoggiato dal centrodestra, incontrerà Salvini, a Napoli per i gazebo referendari proposti dalla Lega. Ieri un nuovo giallo nell'agenda del leader leghista, dove era comparso il nome di Maresca, prima di scomparire nuovamente in serata. Stesso copione del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati