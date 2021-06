Comunali a Napoli, Speranza con Manfredi a San Gregorio Armeno: «Rilanciare le politiche contro le diseguaglianze sociali»

Visita a Napoli sabato mattina per il ministro della Salute Roberto Speranza, che con il candidato sindaco Gaetano Manfredi incontrerà i cittadini nel cuore del centro storico della città, da via Grande Archivio a San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno.

Alle ore 12, nella Domus Ars in via Santa Chiara, Speranza parteciperà a un'iniziativa politica «per rilanciare l'importanza di un progetto ambizioso per la ricostruzione della città e il futuro del Mezzogiorno con il candidato sindaco Manfredi», spiega Francesco Dinacci, coordinatore metropolitano di Articolo Uno Napoli. Tra gli invitati, sarà presente lo scrittore Maurizio De Giovanni. «Articolo Uno a Napoli sarà protagonista, con un'alleanza larga delle forze democratiche e progressiste, per aprire una nuova fase amministrativa che rilanci le politiche contro le diseguaglianze sociali e per la transizione ecologica», dichiara Dinacci.