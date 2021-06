​Comunali a Napoli, Speranza con Manfredi nei vicoli di Napoli: ecco il corno portafortuna

Passeggiata elettorale nel centro antico di Napoli per il ministro della Salute Roberto Speranza, in compagnia dell'ex collega di governo Gaetano Manfredi, ora candidato sindaco del centrosinistra e del M5S.

Speranza e Manfredi stanno compiendo un giro che include via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, poi concluderanno la mattinata con un incontro politico promosso da Articolo Uno sul tema «Ricostruire Napoli. Per un nuovo Mezzogiorno».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA M5S nel caos, in Campania salta la pax tra i big: è giallo... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Fico vota Manfredi: «Lavoriamo per fare un... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi con la nipote di Kennedy:...

«Sono felicissimo di aver fatto una veloce passeggiata molto partecipata, molto calda in alcune strade importanti del centro di Napoli con Manfredi. Io credo che Napoli abbia tutte le potenzialità per scrivere una storia nuova, che guardi con forza al futuro e penso che la candidatura di Gaetano sia una straordinaria opportunità per questa città», ha detto Speranza a margine dell'incontro.

«Gaetano - ha aggiunto il ministro - è la persona giusta che può guidare Napoli in un tempo nuovo, con serietà, sobrietà, capacità e intelligenza. E penso che dobbiamo fare tutto il possibile perché possa avere da subito il miglior risultato per queste elezioni». «Penso - ha detto Speranza - che il nostro Sud abbia bisogno di coltivare virtù anche eroiche, cioè persone serie, per bene, preparate, che vogliono lavorare 24 ore al giorno per la propria comunità. Io ero seduto in consiglio dei ministri a pochi metri da Manfredi e l'ho visto fare esattamente questo lavoro, e il nostro Mezzogiorno ha bisogno di queste figure. Nei prossimi anni arrivano tante risorse dall'Europa, si apriranno tante opportunità, e serve questa serietà, questo rigore questa preparazione che è un rigore di merito ma anche morale, di serietà, di senso delle istituzioni. Di questo abbiamo veramente bisogno».