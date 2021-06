Comunali a Napoli, Sergio D'Angelo chiude a Manfredi: «Serve un sindaco per il presente»

«A Napoli serve un sindaco che sia concentrato sul presente, non un sindaco per il futuro». Lo dichiara Sergio D'Angelo, candidato a sindaco di Napoli con il sostegno di tre liste civiche, commentando quanto dichiarato dal candidato del centrosinistra e M5S Gaetano Manfredi. «Ho sentito parlare di nuova stagione - ha aggiunto D'Angelo - in realtà tutto si ripete come in passato. I metodi sono sempre gli stessi, passerelle di capi politici senza che nessuno parli di cosa fare per la città e soprattutto in che maniera e in quanto tempo realizzarlo. In ogni campagna elettorale Napoli deve ritornare ad essere centrale in Italia e nel Mediterraneo, ma nessuno spiega in che maniera farlo visto che il capoluogo partenopeo è una città con i servizi minimi assenti, dai trasporti al sostegno alle famiglie indigenti: sappiamo bene cosa occorre fare per il bene della città, lo sappiamo da decenni».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI ​Giuseppe Conte a Napoli riparte con Manfredi: «Lavoriamo... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi dà inizio al tour delle periferie:... LE ELEZIONI Comunali a Napoli, l'ex M5S Carelli vota Maresca: «Grande...

Secondo D'Angelo «il discorso futuristico di Manfredi ne è la dimostrazione, discorsi che si ripetono uguali a se stessi da oltre trent'anni con i risultati che tutti noi napoletani vediamo ora, nel presente».