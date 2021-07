Comunali a Napoli, Maresca punge Manfredi: «Ha copiato lo slogan dal Mann»

«Cominciamo finalmente a leggere le prime proposte di programma per Napoli dell'ex rettore Gaetano Manfredi. In una città dove ci sono fior di disoccupati, Manfredi ha assunto un guru inglese per farsi aiutare in campagna elettorale». Lo afferma Nicola Mercurio, responsabile politico del movimento politico «Sarà Napoli», all'origine della candidatura di Catello Maresca a sindaco di Napoli e da cui nascerà poi la lista di Maresca che si presenterà insieme ai partiti del centrodestra.

«Poi abbiamo scoperto - aggiunge - che il guru inglese intervistato da un giornale napoletano, per far conoscere e digerire Manfredi ai napoletani gli toglierà gli occhiali, forse gli farà crescere la barba come quella che ha Maresca e infine ce lo farà vedere su sfondi verdi in modo tale che l'uomo del cemento armato sembrerà persino green. Infine, sempre a leggere il guru inglese, i primi slogan ci mostreranno un Manfredi sorprendente. E in effetti, il primo manifesto elettorale di Manfredi è davvero sorprendente. Lo slogan ricomincio da Te è una copia della campagna di comunicazione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli del giugno del 2020. Chissà che cos'altro dobbiamo aspettarci dal sorprendente Manfredi. Noi ci saremmo aspettati, ad esempio, che condannasse subito l'uso della violenza fisica da parte di alcuni suoi supporters. Ma si vede che a Manfredi ancora non hanno detto che uno dei signori che ieri l'hanno portato in giro per i Quartieri Spagnoli ha spaccato la testa e sfigurato il volto di un suo presunto contestatore. Ma c'è tempo sempre - conclude Mercurio - per condannare i violenti e cominciare a parlare di cose da fare per Napoli».