Acerra, c'è l'accordo tra PD e M5S: il candidato unitario è Piatto

L'accordo nel centrosinistra di Acerra con l'alleato Movimento Cinque Stelle è giunto in extremis, proprio quando sembrava che tutto fosse perduto. Ma stamattina alla conferenza stampa del candidato sindaco di PD e civiche, Andrea Piatto, si è presentata la portavoce cittadina M5S, Carmela Auriemma, che ha dato un calcio a indecisioni, dubbi e diffidenze per dare il via all'alleanza.

«E' stata una decisione locale - ha detto Auriemma - e Roberto Fico ci ha dato il suopieno mandato». Dal canto suo il segretario cittadino del PD, Carmine Siracusa, ha dichiarato che «anche in casa democrat c'è stata una lunga discussione ma alla fine ha prevalso il buonsenso per il bene della città». «Dobbiamo rimuovere e lo abbiamo fatto tutte le duvisioni perchè solo con l'unità potremo sconfiggere un potere che rischia di soffocare Acerra», ha detto Piatto.