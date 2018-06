Lunedì 11 Giugno 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 20:42

"La segreteria del partito democratico metropolitano di Napoli, alla luce dei risultati delle amministrative, analizza il significato con razionalità e senso di responsabilità" dichiara il segretario Massimo Costa."Questa tornata amministrativa non si preannunciava agevole, ma il PD è in campo" - spiega Costa, proseguendo: "Nei Comuni al di sopra dei 15 mila votanti, conquistiamo una significativa vittoria al primo turno a Boscoreale con Diplomatico, ed accediamo, con risultati significativi, al turno di ballottaggio negli importanti Comuni di Quarto, Qualiano e Forio d'Ischia.C'è sicuramente rammarico per l'esito elettorale di Afragola, città per la quale ci si attendeva una scelta in continuità con l'Amministrazione Tuccillo e per Castellammare di Stabia, dove paghiamo lo scotto della fine drammatica dell’Amministrazione sfiduciata solo pochi mesi or sono.Invece, nei Comuni sotto i 15 mila votanti, ovvero a Casandrino, San Vitaliano, Sant’Agnello e Scisciano, vincono esperienze civiche integrate o da sempre vicine alla proposta politica del partito democratico. In particolare, a Casandrino vince Volpe nostro iscritto, a San Vitaliano vince Raimo molto vicino al segretario del circolo locale del PD, a Sant’Agnello vince Sagristani con la nostra segretaria locale, Lucia Gargiulo, candidata all’interno della sua lista ed infine, a Scisciano vince Serpico iscritto PD. Ai candidati ed ai gruppi dirigenti del partito democratico nelle città di Brusciano, Cercola ed Ottaviano, che non hanno visto prevalere la lista PD e la relativa coalizione, un sincero ringraziamento per il lavoro di questi mesi. Sono sicuro che con le loro attività potenzieranno sempre di più il radicamento del partito sui territori. Mentre, con l'obiettivo di vincere, ci prepariamo ad affrontare i giorni che ci separano dai ballottaggi, rivolgiamo calorose congratulazioni ai neoeletti, con i fervidi auguri di un proficuo lavoro." - conclude il segretario Massimo Costa.