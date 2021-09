Comunali a Napoli, 7 candidati sindaco e 31 liste ammesse per le elezioni

Sette candidati sindaco e 31 liste ammesse per le comunali di Napoli: è il dato reso noto dalla segreteria generale di palazzo San Giacomo.

Confermati i nomi in corsa per la carica di primo cittadino, la commissione prefettizia deve valutare l'ammissione della lista «Prima Napoli» (promossa dalla Lega, che non corre con il proprio simbolo) e della civica «Catello Maresca», entrambe a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, che sarebbero state presentate in ritardo rispetto alla scadenza delle ore 12.

Sub iudice per lo stesso motivo, ma solo in relazione alle candidature nelle Municipalità, «Noi campani per la Città», una delle 13 liste del candidato centrosinistra-M5s Gaetano Manfredi.