Comunali a Napoli, Clemente: «Appena saprò la data delle elezioni mi dimetterò da assessora»

«Non c'è il dovere di dimettersi, ma è bene seguire le regole non scritte della politica. Appena ci sarà la data di indizione delle elezioni e dovremo presentare le liste sicuramente mi dimetterò». Alessandra Clemente, candidata sindaca di Napoli, annuncia così la sua intenzione di dimettersi da assessora del Comune durante la campagna elettorale. Incontrando i cronisti in occasione dell'inaugurazione del suo comitato elettorale, il laboratorio 'fareLab', in via Nazario Sauro, Clemente spiega che la sua candidatura è in "continuità" con l'esperienza amministrativa del sindaco de Magistris.

«La grande forza che mi muove è la consapevolezza. Conosco bene e credo più degli altri - dice - la macchina amministrativa grazie a otto anni di lavoro e gavetta in Comune. Conosco il territorio e soprattutto ho consapevolezza delle cose fatte e di quelle che ancora non siamo riusciti a fare per la ristrettezza economica che ha attraversato tutti gli anni delle amministrazioni italiane e di Napoli. Oggi, di fronte al Recovery fund e al Next Generation EU, vogliamo che queste competenze e questa consapevolezza del territorio possano essere la garanzia per i napoletani che non perderemo tempo e che abbiamo la capacità di fare bene insieme».