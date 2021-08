Comunali a Napoli. Chiaia, la sfida di Bassolino «Lady Sciarelli per vincere»

Sono le Municipalità a infiammare questo segmento della campagna elettorale nel centrosinistra e la stessa cosa vale anche per lo schieramento di Antonio Bassolino. Ex sindaco dichiaratamente «comunista e civico». Che lancia alla Prima Municipalità, quella di Chiaia, per la presidenza la docente di economia all'Orientale Fabiana Sciarelli. Molto vicina ad Annamaria Carloni, la moglie di Bassolino. Figlia del docente Sergio che ha curato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati